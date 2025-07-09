Aakash Educational Services Löner

Aakash Educational Servicess löneintervall sträcker sig från $3,074 i total kompensation per år för en Kundservice på den nedre änden till $25,305 för en Mjukvaruutvecklare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Aakash Educational Services . Senast uppdaterad: 8/10/2025