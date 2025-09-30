Företagskatalog
84.51˚
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Cincinnati Area

84.51˚ Mjukvaruingenjör Löner i Cincinnati Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Cincinnati Area på 84.51˚ uppgår till $120K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för 84.51˚s totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
84.51˚
Software Engineer
Cincinnati, OH
Totalt per år
$120K
Nivå
L2
Grundlön
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
År på företaget
5 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på 84.51˚?

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Forskare

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at 84.51˚ in Cincinnati Area sits at a yearly total compensation of $163,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 84.51˚ for the Mjukvaruingenjör role in Cincinnati Area is $118,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för 84.51˚

Relaterade företag

  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Se alla företag ➜

Andra resurser