Medianersättningspaketet för Datavetare in Greater Chicago Area på 84.51˚ uppgår till $138K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för 84.51˚s totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
84.51˚
Senior Data Scientist
Chicago, IL
Totalt per år
$138K
Nivå
G2
Grundlön
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12.5K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på 84.51˚?

$160K

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på 84.51˚ in Greater Chicago Area ligger på en årlig total ersättning på $179,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på 84.51˚ för Datavetare rollen in Greater Chicago Area är $136,700.

