Företagskatalog
84.51˚
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

  • Cincinnati Area

84.51˚ Datavetare Löner i Cincinnati Area

Medianersättningspaketet för Datavetare in Cincinnati Area på 84.51˚ uppgår till $92K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för 84.51˚s totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
84.51˚
Data Scientist
Cincinnati, OH
Totalt per år
$92K
Nivå
L1
Grundlön
$87K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på 84.51˚?

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Datavetare erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på 84.51˚ in Cincinnati Area ligger på en årlig total ersättning på $166,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på 84.51˚ för Datavetare rollen in Cincinnati Area är $110,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för 84.51˚

Relaterade företag

  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Se alla företag ➜

Andra resurser