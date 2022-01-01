Företagskatalog
84.51˚ Löner

84.51˚s löner varierar från $80,400 i total ersättning per år för en Marknadsföringsoperationer i den lägre delen till $252,000 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på 84.51˚. Senast uppdaterad: 9/7/2025

$160K

Datavetare
Median $123K
Mjukvaruingenjör
Median $140K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Forskare

Försäljning
Median $105K

Produktchef
Median $252K
Marknadsföringsoperationer
$80.4K
Chef för mjukvaruingenjörer
$241K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på 84.51˚ är Produktchef med en årlig total ersättning på $252,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på 84.51˚ är $131,600.

