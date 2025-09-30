Företagskatalog
7-Eleven
7-Eleven Mjukvaruingenjör Löner i Greater Dallas Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Dallas Area på 7-Eleven varierar från $136K per year för Software Engineer II till $171K per year för Lead Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Dallas Area uppgår till $156K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för 7-Elevens totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer I
(Instegsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på 7-Eleven?

Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på 7-Eleven in Greater Dallas Area ligger på en årlig total ersättning på $173,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på 7-Eleven för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Dallas Area är $157,000.

