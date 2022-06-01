Företagskatalog
66degrees Löner

66degreess löner varierar från $131,340 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $250,848 för en Lösningsarkitekt i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på 66degrees. Senast uppdaterad: 9/7/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $138K
Datavetare
$181K
Produktdesigner
$131K

Projektledare
$181K
Försäljning
$229K
Chef för mjukvaruingenjörer
$219K
Lösningsarkitekt
$251K
Teknisk programchef
$179K
Vanliga frågor

The highest paying role reported at 66degrees is Lösningsarkitekt at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $250,848. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 66degrees is $180,746.

Andra resurser