3Pillar Global
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Czech Republic

3Pillar Global Mjukvaruingenjör Löner i Czech Republic

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Czech Republic på 3Pillar Global uppgår till CZK 1.13M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för 3Pillar Globals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Brno, JM, Czech Republic
Totalt per år
CZK 1.13M
Nivå
L3
Grundlön
CZK 1.13M
Stock (/yr)
CZK 0
Bonus
CZK 0
År på företaget
9 År
Års erfarenhet
11 År
Vilka är karriärnivåerna på 3Pillar Global?

CZK 3.5M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på 3Pillar Global in Czech Republic ligger på en årlig total ersättning på CZK 1,261,120. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på 3Pillar Global för Mjukvaruingenjör rollen in Czech Republic är CZK 742,486.

