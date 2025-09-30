Företagskatalog
3Pillar Global
3Pillar Global Mjukvaruingenjör Löner i Canada

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Canada på 3Pillar Global uppgår till CA$112K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för 3Pillar Globals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$112K
Nivå
L2
Grundlön
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$789.3
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
6 År
Vilka är karriärnivåerna på 3Pillar Global?

CA$226K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på 3Pillar Global in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$124,082. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på 3Pillar Global för Mjukvaruingenjör rollen in Canada är CA$110,990.

