Den genomsnittliga totalersättningen för Programchef in India på 3Pillar Global varierar från ₹5.45M till ₹7.44M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för 3Pillar Globals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$66.6K - $80.6K
India
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$62.2K$66.6K$80.6K$84.9K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på 3Pillar Global?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Programchef på 3Pillar Global in India ligger på en årlig total ersättning på ₹7,438,817. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på 3Pillar Global för Programchef rollen in India är ₹5,450,857.

