Den genomsnittliga totalersättningen för Produktchef in Guatemala på 3Pillar Global varierar från GTQ 303K till GTQ 415K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för 3Pillar Globals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$42.9K - $50.9K
Guatemala
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$39.6K$42.9K$50.9K$54.2K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på 3Pillar Global?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på 3Pillar Global in Guatemala ligger på en årlig total ersättning på GTQ 415,252. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på 3Pillar Global för Produktchef rollen in Guatemala är GTQ 303,314.

Andra resurser

