3M
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

3M Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på 3M varierar från $87.9K per year för T1 till $170K per year för T4A. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $112K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för 3Ms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
T1
Software Developer(Instegsnivå)
$87.9K
$84.7K
$0
$3.2K
T2
Advanced Software Developer
$102K
$97.3K
$500
$3.8K
T3
Senior Software Developer
$129K
$121K
$0
$7.7K
T4
Specialist Software Developer
$154K
$148K
$0
$6.7K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

0%

ÅR 1

0%

ÅR 2

100 %

ÅR 3

Aktietyp
RSU + Options

På 3M omfattas RSU + Options av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 0% intjänas under 1st-ÅR (0.00% årligen)

  • 0% intjänas under 2nd-ÅR (0.00% årligen)

  • 100% intjänas under 3rd-ÅR (100.00% årligen)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU + Options

På 3M omfattas RSU + Options av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på 3M in United States ligger på en årlig total ersättning på $218,200. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på 3M för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $114,500.

Andra resurser