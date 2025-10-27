3M Maskiningenjör Löner

Maskiningenjör-ersättning in United States på 3M varierar från $78.6K per year för T1 till $145K per year för T4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $88.6K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för 3Ms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus T1 Mechanical Engineer $78.6K $77.4K $0 $1.3K T2 Advanced Mechanical Engineer $97.8K $95.3K $0 $2.5K T3 Senior Mechanical Engineer $122K $115K $0 $7.1K T4 Specialist Mechanical Engineer $145K $141K $0 $4.4K Visa 5 Fler nivåer

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Senaste löneinlämningar

​ Tabellfilter Prenumerera Lägg till Lägg till ersättning Lägg till ersättning

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( USD ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus Inga löner hittades Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Få notifiering om nya löner Exportera dataVisa lediga jobb

HR / Rekrytering? Skapa ett interaktivt erbjudande

Intjänandeschema Huvudsaklig Alternativ 1 0 % ÅR 1 0 % ÅR 2 100 % ÅR 3 Aktietyp RSU + Options På 3M omfattas RSU + Options av ett 3-årigt intjänandeschema: 0 % intjänas under 1st - ÅR ( 0.00 % årligen )

0 % intjänas under 2nd - ÅR ( 0.00 % årligen )

100 % intjänas under 3rd - ÅR ( 100.00 % årligen ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award. 33.3 % ÅR 1 33.3 % ÅR 2 33.3 % ÅR 3 Aktietyp RSU + Options På 3M omfattas RSU + Options av ett 3-årigt intjänandeschema: 33.3 % intjänas under 1st - ÅR ( 33.30 % årligen )

33.3 % intjänas under 2nd - ÅR ( 33.30 % årligen )

33.3 % intjänas under 3rd - ÅR ( 33.30 % årligen ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

Vad är intjänandeschema på 3M ?

Få Verifierade Löner i din Inkorg Prenumerera på verifierade Maskiningenjör erbjudanden . Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer → Ange Din E-postadress Ange Din E-postadress Prenumerera Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.