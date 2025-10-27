Företagskatalog
3M Personalresurser Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Personalresurser in United States på 3M varierar från $124K till $173K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för 3Ms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$134K - $162K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$124K$134K$162K$173K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Don't get lowballed

Intjänandeschema

0%

ÅR 1

0%

ÅR 2

100 %

ÅR 3

Aktietyp
RSU + Options

På 3M omfattas RSU + Options av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 0% intjänas under 1st-ÅR (0.00% årligen)

  • 0% intjänas under 2nd-ÅR (0.00% årligen)

  • 100% intjänas under 3rd-ÅR (100.00% årligen)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Personalresurser på 3M in United States ligger på en årlig total ersättning på $172,840. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på 3M för Personalresurser rollen in United States är $123,670.

