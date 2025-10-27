Företagskatalog
3M
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

3M Datavetare Löner

Datavetare-ersättning in United States på 3M varierar från $161K per year för T1 till $156K per year för T4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $150K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för 3Ms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
T1
Data Scientist
$161K
$152K
$0
$9.1K
T2
Advanced Data Scientist
$114K
$108K
$0
$5.9K
T3
Senior Data Scientist
$142K
$138K
$0
$4.5K
T4
Specialist Data Scientist
$156K
$146K
$0
$10.2K
Visa 5 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

0%

ÅR 1

0%

ÅR 2

100 %

ÅR 3

Aktietyp
RSU + Options

På 3M omfattas RSU + Options av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 0% intjänas under 1st-ÅR (0.00% årligen)

  • 0% intjänas under 2nd-ÅR (0.00% årligen)

  • 100% intjänas under 3rd-ÅR (100.00% årligen)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU + Options

På 3M omfattas RSU + Options av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Datavetare erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på 3M in United States ligger på en årlig total ersättning på $162,462. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på 3M för Datavetare rollen in United States är $151,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för 3M

Relaterade företag

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • Se alla företag ➜

Andra resurser