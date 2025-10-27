Företagskatalog
3M
3M Dataanalytiker Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Dataanalytiker in Taiwan på 3M varierar från NT$489K till NT$668K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för 3Ms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

NT$524K - NT$633K
Taiwan
Vanligt Spann
Möjligt Spann
NT$489KNT$524KNT$633KNT$668K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

0%

ÅR 1

0%

ÅR 2

100 %

ÅR 3

Aktietyp
RSU + Options

På 3M omfattas RSU + Options av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 0% intjänas under 1st-ÅR (0.00% årligen)

  • 0% intjänas under 2nd-ÅR (0.00% årligen)

  • 100% intjänas under 3rd-ÅR (100.00% årligen)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU + Options

På 3M omfattas RSU + Options av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Dataanalytiker på 3M in Taiwan ligger på en årlig total ersättning på NT$667,873. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på 3M för Dataanalytiker rollen in Taiwan är NT$489,390.

