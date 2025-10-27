Den genomsnittliga totalersättningen för Chef för affärsoperationer på 3M varierar från $133K till $182K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för 3Ms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025
Genomsnittlig Total Ersättning
0%
ÅR 1
0%
ÅR 2
100 %
ÅR 3
På 3M omfattas RSU + Options av ett 3-årigt intjänandeschema:
0% intjänas under 1st-ÅR (0.00% årligen)
0% intjänas under 2nd-ÅR (0.00% årligen)
100% intjänas under 3rd-ÅR (100.00% årligen)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
På 3M omfattas RSU + Options av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.