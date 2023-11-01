2degrees Löner

2degreess löner varierar från $42,587 i total ersättning per år för en Datavetare i den lägre delen till $100,500 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på 2degrees . Senast uppdaterad: 9/7/2025