2degrees Löner

2degreess löner varierar från $42,587 i total ersättning per år för en Datavetare i den lägre delen till $100,500 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på 2degrees. Senast uppdaterad: 9/7/2025

$160K

Datavetare
$42.6K
Informationsteknolog (IT)
$94.3K
Produktchef
$100K

Mjukvaruingenjör
$80.2K
Vanliga frågor

Hæstlaunaða hlutverkið hjá 2degrees er Produktchef at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $100,500. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá 2degrees er $87,256.

