23andMe
23andMe Löner

23andMes löner varierar från $48,634 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $305,520 för en Marknadsföring i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på 23andMe. Senast uppdaterad: 9/7/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Programchef
Median $170K
Datavetare
Median $160K

Affärsanalytiker
$181K
Dataanalytiker
$147K
Finansanalytiker
$175K
Marknadsföring
$306K
Produktdesigner
$48.6K
Rekryterare
$242K
Cybersäkerhetsanalytiker
$204K
Chef för mjukvaruingenjörer
$269K
UX-forskare
$173K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på 23andMe är Marknadsföring at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $305,520. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på 23andMe är $177,761.

