23andMe Löner

23andMes löner varierar från $48,634 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $305,520 för en Marknadsföring i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på 23andMe . Senast uppdaterad: 9/7/2025