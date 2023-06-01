1X Technologies Löner

1X Technologiess löneintervall sträcker sig från $72,525 i total kompensation per år för en Mjukvaruutvecklare på den nedre änden till $193,184 för en Kundservice på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på 1X Technologies . Senast uppdaterad: 8/19/2025