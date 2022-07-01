1WorldSync Löner

1WorldSyncs löneintervall sträcker sig från $7,568 i total kompensation per år för en Grafisk designer på den nedre änden till $140,700 för en Mjukvaruutvecklare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på 1WorldSync . Senast uppdaterad: 8/10/2025