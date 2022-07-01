Företagskatalog
1WorldSync
1WorldSync Löner

1WorldSyncs löneintervall sträcker sig från $7,568 i total kompensation per år för en Grafisk designer på den nedre änden till $140,700 för en Mjukvaruutvecklare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på 1WorldSync. Senast uppdaterad: 8/10/2025

$160K

Grafisk designer
$7.6K
Produktdesigner
$29.6K
Intäktsoperationer
$74.5K

Mjukvaruutvecklare
$141K
El rol més ben pagat informat a 1WorldSync és Mjukvaruutvecklare at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $140,700. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a 1WorldSync és de $52,005.

