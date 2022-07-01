1QBit Löner

1QBits löneintervall sträcker sig från $64,264 i total kompensation per år för en Mjukvaruutvecklare på den nedre änden till $149,250 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på 1QBit . Senast uppdaterad: 8/10/2025