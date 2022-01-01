Företagskatalog
1Password Löner

1Passwords löneintervall sträcker sig från $32,474 i total kompensation per år för en Kundservice på den nedre änden till $218,900 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på 1Password. Senast uppdaterad: 8/19/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Backend-mjukvaruingenjör

Fullstack-mjukvaruingenjör

Produktdesigner
Median $115K
Kundservice
Median $32.5K

Produktchef
Median $118K
Försäljning
Median $139K
Verksamhetsanalytiker
$80.2K
Kundframgång
$137K
Chef för datavetenskap
$161K
Datavetare
$137K
Marknadsföring
$80.6K
Partnerchef
$92.6K
Produktdesignchef
$188K
Försäljningsingenjör
$123K
Chef för mjukvaruutveckling
$219K
Teknisk skribent
$117K
UX-forskare
$55K
Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På 1Password omfattas Aktie-/kapitalbidrag av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (2.08% månatligen)

FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på 1Password är Chef för mjukvaruutveckling at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $218,900. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på 1Password är $123,310.

Andra resurser