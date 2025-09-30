Företagskatalog
1mg
1mg Mjukvaruingenjör Löner i United States

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på 1mg uppgår till $76.3K per year för Software Engineer I. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $103K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för 1mgs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer I
(Instegsnivå)
$76.3K
$55K
$21.3K
$0
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på 1mg?

Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på 1mg in United States ligger på en årlig total ersättning på $143,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på 1mg för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $140,000.

