Jobbar du här? Hävda ditt företag
10x Banking Mjukvaruingenjör Löner i Greater London Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater London Area på 10x Banking uppgår till £86.8K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för 10x Bankings totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
10x Banking
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£86.8K
Nivå
Senior
Grundlön
£86.8K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på 10x Banking?

£121K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på 10x Banking in Greater London Area ligger på en årlig total ersättning på £116,303. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på 10x Banking för Mjukvaruingenjör rollen in Greater London Area är £86,803.

