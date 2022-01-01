Företagskatalog
1010data Löner

1010datas löneintervall sträcker sig från $105,023 i total kompensation per år för en Verksamhetsanalytiker på den nedre änden till $263,160 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på 1010data. Senast uppdaterad: 8/23/2025

$160K

Verksamhetsanalytiker
$105K
Datavetare
$114K
Mjukvaruutvecklare
Median $125K

Chef för mjukvaruutveckling
$263K
Lösningsarkitekt
$132K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på 1010data är Chef för mjukvaruutveckling at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $263,160. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på 1010data är $125,000.

Andra resurser