1010data Löner

1010datas löneintervall sträcker sig från $105,023 i total kompensation per år för en Verksamhetsanalytiker på den nedre änden till $263,160 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på 1010data . Senast uppdaterad: 8/23/2025