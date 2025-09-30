Företagskatalog
1-800 Contacts
1-800 Contacts Mjukvaruingenjör Löner i Salt Lake City Greater Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Salt Lake City Greater Area på 1-800 Contacts uppgår till $117K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för 1-800 Contactss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
1-800 Contacts
Software Engineer
Draper, UT
Totalt per år
$117K
Nivå
L2
Grundlön
$117K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på 1-800 Contacts?

$160K

Senaste löneinlämningar
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på 1-800 Contacts in Salt Lake City Greater Area ligger på en årlig total ersättning på $140,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på 1-800 Contacts för Mjukvaruingenjör rollen in Salt Lake City Greater Area är $116,500.

Andra resurser