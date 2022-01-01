Företagskatalog
Staples
Staples Löner

Stapless löneintervall sträcker sig från $26,722 i total kompensation per år för en Försäljning på den nedre änden till $283,575 för en Finansanalytiker på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Staples. Senast uppdaterad: 8/7/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $135K

Backend-mjukvaruingenjör

Fullstack-mjukvaruingenjör

Datavetare
Median $98.5K
Försäljning
Median $26.7K

Produktchef
Median $138K
Produktdesigner
Median $66.4K

UX-designer

Verksamhetsanalytiker
$119K
Dataanalytiker
$69.7K
Finansanalytiker
$284K
Marknadsföring
$49.8K
Projektledare
$96.5K
Cybersäkerhetsanalytiker
$40.2K
Chef för mjukvaruutveckling
$175K
Lösningsarkitekt
$145K
Teknisk programchef
$101K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Staples är Finansanalytiker at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $283,575. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Staples är $99,500.

Andra resurser