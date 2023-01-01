Sally Beauty Holdings Löner

Sally Beauty Holdings s löneintervall sträcker sig från $58,800 i total kompensation per år för en IT-teknolog på den nedre änden till $129,350 för en Mjukvaruutvecklare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Sally Beauty Holdings . Senast uppdaterad: 8/8/2025