Saks Fifth Avenue
Saks Fifth Avenue Löner

Saks Fifth Avenues löneintervall sträcker sig från $72,471 i total kompensation per år för en IT-teknolog på den nedre änden till $280,500 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Saks Fifth Avenue. Senast uppdaterad: 8/8/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $200K
Revisor
$95.5K
Dataanalytiker
$79.6K

Datavetare
$156K
Grafisk designer
$90.5K
IT-teknolog
$72.5K
Marknadsföring
$114K
Marknadsföringsoperationer
$151K
Produktchef
$144K
Rekryterare
$91.8K
Chef för mjukvaruutveckling
$281K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Saks Fifth Avenue är Chef för mjukvaruutveckling at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $280,500. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Saks Fifth Avenue är $114,425.

