Företagskatalog
SAIC
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

SAIC Löner

SAICs löneintervall sträcker sig från $40,768 i total kompensation per år för en Dataanalytiker på den nedre änden till $651,379 för en Produktdesigner på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på SAIC. Senast uppdaterad: 8/7/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruutvecklare
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Backend-mjukvaruingenjör

Fullstack-mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Systemingenjör

DevOps-ingenjör

IT-teknolog
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Lösningsarkitekt
Median $220K

Molnarkitekt

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Datavetare
Median $125K
Cybersäkerhetsanalytiker
Median $177K
Administrativ assistent
$131K
Flygingenjör
$84.6K
Verksamhetsoperationer
$142K
Verksamhetsanalytiker
$75.3K
Dataanalytiker
$40.8K
Elektroingenjör
$230K
Maskinvaruingenjör
$161K
Personal
$147K
Managementkonsult
$121K
Maskiningenjör
$104K
Produktdesigner
$651K
Produktchef
$191K
Programchef
$166K
Projektledare
$169K
Försäljning
$124K
Försäljningsingenjör
$136K
Teknisk programchef
$177K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på SAIC är Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $651,379. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på SAIC är $135,675.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för SAIC

Relaterade företag

  • Cognizant
  • CSG
  • Unisys
  • Perficient
  • NETSCOUT
  • Se alla företag ➜

Andra resurser