Raisin Löner

Raisins löneintervall sträcker sig från $60,022 i total kompensation per år för en Cybersäkerhetsanalytiker på den nedre änden till $109,209 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Raisin . Senast uppdaterad: 8/8/2025