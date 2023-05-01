Mindbox Löner

Mindboxs löneintervall sträcker sig från $13,162 i total kompensation per år för en Mjukvaruutvecklare på den nedre änden till $67,781 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Mindbox . Senast uppdaterad: 8/7/2025