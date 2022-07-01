Företagskatalog
Metropolis Technologies Löner

Metropolis Technologiess löneintervall sträcker sig från $74,625 i total kompensation per år för en Finansanalytiker på den nedre änden till $295,000 för en Mjukvaruutvecklare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Metropolis Technologies. Senast uppdaterad: 8/7/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $295K
Finansanalytiker
$74.6K
Produktchef
$199K

Chef för mjukvaruutveckling
$86.4K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Metropolis Technologies är Mjukvaruutvecklare med en årlig total kompensation på $295,000. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Metropolis Technologies är $142,525.

