Kroger Löner

Krogers löneintervall sträcker sig från $33,446 i total kompensation per år för en Verksamhetsanalytiker på den nedre änden till $211,050 för en Marknadsföringsoperationer på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Kroger. Senast uppdaterad: 8/7/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Backend-mjukvaruingenjör

Fullstack-mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktchef
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Produktdesigner
Median $135K

UX-designer

IT-teknolog
Median $99.5K
Datavetare
Median $118K
Projektledare
Median $170K
Chef för mjukvaruutveckling
Median $186K
Revisor
$80.6K

Teknisk revisor

Administrativ assistent
$50.7K
Chef för verksamhetsoperationer
$126K
Verksamhetsanalytiker
$33.4K
Kundservice
$78.6K
Kundframgång
$75.4K
Dataanalytiker
$60.3K
Finansanalytiker
$95.5K
Managementkonsult
$191K
Marknadsföring
$94.3K
Marknadsföringsoperationer
$211K
Programchef
$169K
Rekryterare
$74.9K
Försäljning
$86.7K
Cybersäkerhetsanalytiker
$69.7K
UX-forskare
$191K
FAQ

The highest paying role reported at Kroger is Marknadsföringsoperationer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $211,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kroger is $112,381.

