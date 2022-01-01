Företagskatalog
Eightfold
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

Eightfold Löner

Eightfolds löneintervall sträcker sig från $46,072 i total kompensation per år för en Mjukvaruutvecklare på den nedre änden till $521,380 för en Personal på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Eightfold. Senast uppdaterad: 8/8/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruutvecklare
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Fullstack-mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkringsingenjör

Produktchef
Median $51.1K
Personal
$521K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produktdesigner
$173K
Projektledare
$204K
Rekryterare
$81.5K
Försäljning
$119K
Försäljningsingenjör
$173K
Chef för mjukvaruutveckling
$390K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Eightfold omfattas Options av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (2.08% månatligen)

Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att interagera med anställda från olika företag, få karriärråd och mer.

Besök nu!

FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Eightfold är Personal at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $521,380. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Eightfold är $146,130.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Eightfold

Relaterade företag

  • FLEXE
  • RMS
  • Coda
  • Snorkel AI
  • Okcoin
  • Se alla företag ➜

Andra resurser