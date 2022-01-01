Företagskatalog
Credit Karma Löner

Credit Karmas löneintervall sträcker sig från $99,500 i total kompensation per år för en Verksamhetsoperationer på den nedre änden till $727,714 för en Produktchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Credit Karma. Senast uppdaterad: 8/8/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Backend-mjukvaruingenjör

Fullstack-mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktchef
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Chef för mjukvaruutveckling
Median $489K

Marknadsföring
Median $273K
Datavetare
Median $280K
Produktdesigner
Median $447K
Verksamhetsanalytiker
Median $200K
Teknisk programchef
Median $285K
Affärsutveckling
Median $224K
Verksamhetsoperationer
$99.5K
Chef för datavetenskap
$334K
Produktdesignchef
$561K
Programchef
$154K
Rekryterare
$117K
Försäljning
$408K
Cybersäkerhetsanalytiker
$219K
Lösningsarkitekt
$362K

Dataarkitekt

Cloud Security Architect

Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Credit Karma omfattas RSUs av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

FAQ

The highest paying role reported at Credit Karma is Produktchef at the Director level with a yearly total compensation of $727,714. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Credit Karma is $321,045.

