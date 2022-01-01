Företagskatalog
ChargePoint Löner

ChargePoints löneintervall sträcker sig från $55,088 i total kompensation per år för en Chef för datavetenskap på den nedre änden till $266,325 för en Teknisk programchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ChargePoint. Senast uppdaterad: 8/8/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $190K
Produktchef
Median $130K
Maskinvaruingenjör
Median $160K

Chef för datavetenskap
$55.1K
Datavetare
$59K
Elektroingenjör
$209K
Finansanalytiker
$224K
Personal
$113K
IT-teknolog
$104K
Maskiningenjör
$158K
Programchef
$234K
Försäljning
$206K
Chef för mjukvaruutveckling
$244K
Teknisk programchef
$266K
Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På ChargePoint omfattas RSUs av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

FAQ

