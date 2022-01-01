Företagskatalog
Applied Intuition
Applied Intuition Löner

Applied Intuitions löneintervall sträcker sig från $100,500 i total kompensation per år för en UX-forskare på den nedre änden till $483,570 för en Produktdesigner på den övre änden.

$160K

Mjukvaruutvecklare
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Fullstack-mjukvaruingenjör

Rekryterare
Median $140K
Affärsutveckling
$218K

Personal
$422K
Maskiningenjör
$136K
Produktdesigner
$484K
Cybersäkerhetsanalytiker
$143K
Chef för mjukvaruutveckling
$201K
Teknisk programchef
$201K
UX-forskare
$101K
Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Applied Intuition omfattas Options av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (25.00% årligen)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Applied Intuition omfattas Options av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (2.08% månatligen)

FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Applied Intuition är Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $483,570. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Applied Intuition är $200,940.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Applied Intuition

