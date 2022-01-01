Applied Intuition Löner

Applied Intuitions löneintervall sträcker sig från $100,500 i total kompensation per år för en UX-forskare på den nedre änden till $483,570 för en Produktdesigner på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Applied Intuition . Senast uppdaterad: 8/7/2025