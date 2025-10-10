Дата Сајентист Plata u Aurora, CO

$75,000
Medijan ukupne nadoknade
Medijan ukupne nadoknade
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency ...
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year,...
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
Pregovaranje o plati 1:1
Budite plaćeni, ne zavaravani. Pomogli smo ljudima poput vas da dobiju povećanja od 30.000$+ (ponekad i 300.000$+).
Pregled biografije
Prestanite da se prijavljujete za poslove. Neka regrutatori jure za vama.
Kolika je plata Дата Сајентист u Aurora, CO?
Prosečna ukupna kompenzacija za Дата Сајентист u Aurora, CO iznosi $75,000.
Kolika je minimalna plata Дата Сајентист u Aurora, CO?
Iako ne postoji minimalna plata za Дата Сајентист u Aurora, CO, prosečna ukupna kompenzacija iznosi $75,000.
Koja kompanija najbolje plaća Дата Сајентист u Aurora, CO?
Kompanija koja najbolje plaća Дата Сајентист u Aurora, CO je Lockheed Martin sa prosečnom ukupnom kompenzacijom od $189,000.
Имам друго питање
Da li vam je ova stranica bila korisna?