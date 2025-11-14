Naučnik Podataka Plata u Allentown, PA

Kolika je plata Naučnik Podataka u Allentown, PA? Prosečna ukupna kompenzacija za Naučnik Podataka u Allentown, PA iznosi $125,000.

Kolika je minimalna plata Naučnik Podataka u Allentown, PA? Iako ne postoji minimalna plata za Naučnik Podataka u Allentown, PA, prosečna ukupna kompenzacija iznosi $125,000.

Koja kompanija najbolje plaća Naučnik Podataka u Allentown, PA? Kompanija koja najbolje plaća Naučnik Podataka u Allentown, PA je Vanguard sa prosečnom ukupnom kompenzacijom od $150,000.