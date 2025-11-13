Menadžer Nauke o Podacima Plata u San Mateo, CA

Kolika je plata Menadžer Nauke o Podacima u San Mateo, CA? Prosečna ukupna kompenzacija za Menadžer Nauke o Podacima u San Mateo, CA iznosi $232,000.

Kolika je minimalna plata Menadžer Nauke o Podacima u San Mateo, CA? Iako ne postoji minimalna plata za Menadžer Nauke o Podacima u San Mateo, CA, prosečna ukupna kompenzacija iznosi $232,000.

Koja kompanija najbolje plaća Menadžer Nauke o Podacima u San Mateo, CA? Kompanija koja najbolje plaća Menadžer Nauke o Podacima u San Mateo, CA je Facebook sa prosečnom ukupnom kompenzacijom od $710,000.