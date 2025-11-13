Menadžer Nauke o Podacima Plata u Rotterdam, Netherlands

Kolika je plata Menadžer Nauke o Podacima u Rotterdam, Netherlands? Prosečna ukupna kompenzacija za Menadžer Nauke o Podacima u Rotterdam, Netherlands iznosi €92,537.

Koja kompanija najbolje plaća Menadžer Nauke o Podacima u Rotterdam, Netherlands? Kompanija koja najbolje plaća Menadžer Nauke o Podacima u Rotterdam, Netherlands je ByteDance sa prosečnom ukupnom kompenzacijom od €219,667.