Menadžer Nauke o Podacima Plata u Pleasanton, CA

Kolika je plata Menadžer Nauke o Podacima u Pleasanton, CA? Prosečna ukupna kompenzacija za Menadžer Nauke o Podacima u Pleasanton, CA iznosi $240,000.

Kolika je minimalna plata Menadžer Nauke o Podacima u Pleasanton, CA? Iako ne postoji minimalna plata za Menadžer Nauke o Podacima u Pleasanton, CA, prosečna ukupna kompenzacija iznosi $240,000.

Koja kompanija najbolje plaća Menadžer Nauke o Podacima u Pleasanton, CA? Kompanija koja najbolje plaća Menadžer Nauke o Podacima u Pleasanton, CA je Facebook sa prosečnom ukupnom kompenzacijom od $710,000.