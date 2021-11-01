Direktorijum kompanija
Zoomcar
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Zoomcar Plate

Plate Zoomcar kreću se od $15,888 ukupne kompenzacije godišnje za Бизнис Аналитичар na nižem nivou do $117,734 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Zoomcar. Poslednja izmena: 9/2/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Продукт Менаџер
Median $118K
Софтверски Инжењер
Median $30.5K
Бизнис Аналитичар
$15.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Дата Сајентист
$105K
Графички Дизајнер
$23.9K
Програм Менаџер
$17.1K
Пројект Менаџер
$23.9K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Zoomcar je Продукт Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $117,734. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Zoomcar je $23,926.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Zoomcar

Srodne kompanije

  • Ola
  • OYO
  • Gett
  • Swiggy
  • Gojek Tech
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi