  • Plate
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plate

  • San Francisco Bay Area

Zoom Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate u San Francisco Bay Area

Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacija in San Francisco Bay Area u Zoom kreće se od $285K po year za ZP1 do $331K po year za ZP4. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $325K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Zoom. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
ZP1
$285K
$185K
$85K
$15K
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$314K
$229K
$75K
$10.7K
ZP4
$331K
$223K
$100K
$8.8K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Zoom, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Zoom in San Francisco Bay Area iznosi $452,400 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Zoom za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in San Francisco Bay Area je $305,000.

