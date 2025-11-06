Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacija in San Francisco Bay Area u Zoom kreće se od $285K po year za ZP1 do $331K po year za ZP4. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $325K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Zoom. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
ZP1
$285K
$185K
$85K
$15K
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$314K
$229K
$75K
$10.7K
ZP4
$331K
$223K
$100K
$8.8K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Zoom, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)