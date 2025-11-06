Softverski Inženjer kompenzacija in Orlando-Daytona Bch-Melbrn Area u Zoom iznosi $220K po year za ZP3. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Zoom. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
ZP1
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$220K
$170K
$50K
$0
ZP4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Zoom, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
