Softverski Inženjer kompenzacija in India u Zoom kreće se od ₹3.59M po year za ZP1 do ₹5.8M po year za ZP3. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹5.44M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Zoom. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
ZP1
₹3.59M
₹2.46M
₹1.09M
₹35.9K
ZP2
₹4.34M
₹2.82M
₹1.25M
₹269K
ZP3
₹5.8M
₹3.81M
₹1.7M
₹286K
ZP4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Zoom, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv