Zoom Softverski Inženjer Plate u Greater Hyderabad Area

Softverski Inženjer kompenzacija in Greater Hyderabad Area u Zoom iznosi ₹7.31M po year za ZP3. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Hyderabad Area iznosi ₹7.6M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Zoom. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
ZP1
(Početni nivo)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP3
₹7.31M
₹4.6M
₹2.3M
₹409K
ZP4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Prikaži 2 Više nivoa
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Zoom, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

Produkcijski softverski inženjer

DevOps inženjer

Naučni istraživač

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Zoom in Greater Hyderabad Area iznosi ₹10,403,430 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Zoom za Softverski Inženjer poziciju in Greater Hyderabad Area je ₹7,600,397.

