Menadžer Proizvoda kompenzacija in San Francisco Bay Area u Zoom kreće se od $177K po year za ZP1 do $338K po year za ZP5. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $265K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Zoom. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
ZP1
$177K
$130K
$36.5K
$10.5K
ZP2
$284K
$154K
$118K
$12.7K
ZP3
$220K
$177K
$36.7K
$6.8K
ZP4
$335K
$218K
$98.8K
$18K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Zoom, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)